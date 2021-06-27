國內新冠疫情嚴峻，加上印度變種病毒Delta入侵屏東，讓外界關心7月12日能否順利解除三級警戒，一名網友在網路上直言，「 712根本不可能解封吧？」政府卡疫苗加上心思都在打擊政敵，這種防疫心態還想解封，不升級就謝天謝地了。

一名網友在PTT發文，認為7月12日不可能會解封有2個原因，第一「卡疫苗」，原PO指出一直都有不同團體想買疫苗的消息，像是慈濟、工商團體等，但政府不是第一時間出來幫忙，而是第一時間找理由出來卡你，整個心思還是想卡疫苗，「可能是利益真的太大，捨不得放棄了？」

原PO說，第二個原因是「心思都在打擊政敵」，這波疫情爆發後，從來沒見過領導人去疫情第一線視察過，結果一見到北農出事，凌晨就迫不急待，去看有沒有做文章的題材，直呼都死了600多人命，心思還是在打擊政敵，算計自己的利益，而不是人命的安全，「這種防疫心態712會解封？不升級就謝天謝地了。」

對此，網友紛紛留言：「你發現真相了」、「現在政府就是表面嚴肅內心輕鬆」、「店家都快倒光了，繼續卡呀」、「施打率這麼低加上變種進來了，解封可能性很低」、「當然有可能啊 明年7月12」、「不可能解封，準備全台陪屏東坐牢吧」。