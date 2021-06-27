聽到《TNT》球評巴克利如此稱讚自己，公鹿「字母哥」阿提托康波恐怕也高興不起來！眼見字母哥在東區冠軍賽G2的強硬表現，巴克利不禁在電視節目上，讚揚字母哥簡直就是大一號的韋斯布魯克，打球凶悍程度就連當年「飛人」喬丹也比不上。

「阿提托康波就是大號的韋斯布魯克，兩人比起聯盟其他球員還要強硬，每個比賽夜晚，他們都付出最大努力，」巴克利說，「在我打球的年代，我甚至找不到一個跟他們一樣拚盡全力的球員，就連喬丹也比不上阿提托康波的強硬程度。」

不過回顧阿提托康波剛加盟NBA時期，巴克利也是嘲笑阿提托康波打球太過粗糙的人之一，如今隨著公鹿闖進東區冠軍賽，甚至有可能打進總冠軍賽，巴克利當然要見風使舵，只是今年幾乎每個被巴克利吹捧過的球星，都已經淘汰出局了。

目前阿提托康波也有隱憂存在，公鹿官方今天宣布，字母哥遭逢左小腿緊繃傷勢，不過仍有很大機率出戰明天的東區冠軍賽G3，預計他不太可能缺席，畢竟如果真的少了字母哥，公鹿恐怕馬上變成另外一支球隊了，字母哥說什麼也會帶傷上陣。