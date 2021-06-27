大都會麥金尼再9局下藉著高飛犧牲打滑回本壘贏得比賽。（美聯社）

大都會王牌投手迪葛朗(Jacob deGrom)經過開季連續12場的神人演出之後，27日他在變速球失靈的情況下與費城人陷入苦戰，觸身球、滿壘危機全都上演，6局被打了2分，這是他今年第一次單場失掉兩分，甚至成為敗投候選。所幸大都會打者這次難得聲援他，9局下再見犧牲打以4-3搶回勝利，迪葛朗自責分率成為0.69。

迪葛朗第2局被麥卡勤(Andrew McCutchen)敲安上一壘，接著盜二壘成功。迪葛朗火球連發再K一人成為兩出局，不料梅坦(Nick Maton)還是逮中他的一顆火球敲成一壘打，費城人攻回第1分。

4局上，費城人哈波(Bryce Harper)藉著失誤上壘，再以快腿盜上二壘，兩出局後又盜上三壘！不過迪葛朗仍以老K安全過關。6局上費城人安打、四壞保送上壘，迪葛朗居然對哈波投出觸身球（打在小腿）而形成滿壘。大都會開了投手丘會議，這個人真的是迪葛朗嗎？接著麥卡勤高飛犧牲打攻下第2分。

本季迪葛朗有兩場是只失1分就吞敗，從不敢指望隊友幫忙，他自己先揮了1支安打（打擊率0.414）。沒想到隊友皮拉(Kevin Pillar)第7局就轟出陽春炮幫他解套敗投，9局下再攻到滿壘，並以高飛犧牲打逆轉勝。

總教練羅哈斯(Luis Rojas)說：「迪葛朗畢竟是人類，這種事在所難免，他仍是世上最強的投手，他給予我們贏球的機會。」迪葛朗的勝利貢獻值4.5是國聯第一，僅次於美聯大谷翔平的5.1。