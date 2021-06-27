新北市交通警察大隊公布移動式測速照相地點。（新北市交通警察大隊提供）

新北市交通警察大隊公布移動式測速照相地點。（新北市交通警察大隊提供）

新北市交通警察大隊公布移動式測速照相地點。（新北市交通警察大隊提供）

新北市警局統計疫情三級警戒期間5月15日至6月26日止，新北市全般交通事故共6963件，與三級警戒前4月2日至5月14日止全般交通事故1萬3620件比較，減少6657件，肇事率降低48.9％，其中死亡事故無增減、受傷事故減少3520件、單純財損事故減少3137件，整體來說，防疫期間全般交通事故雖大幅減少，但死亡事故並未減少，用路人仍須謹慎，小心駕駛。

新北交大表示，三級警戒期間通勤人數驟減，車流量減少，駕駛人行車間距及自由度相對提高，車速也會跟著提高，分析主要肇事原因以超速、闖紅燈、未注意車前狀況、轉彎未依規定為主，大多與「速度管理」不當有關，而車速太快一旦發生事故，肇事嚴重度也較高。

新北交大指出，警方已將易肇事熱點列入巡邏守望重點，基於防疫安全避免接觸，將會運用移動式測速器材、長鏡頭照相等科技執法方式，針對超速、闖紅燈、轉彎未依規定等違規逕行舉發，並公布近期肇事率較高路段，列為熱點重點時段測速照相地點，提醒駕駛人減速慢行，預防事故發生。