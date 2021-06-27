監察院近日兵分4路查防疫亂象，並擬約詢衛福部長陳時中。行政院長蘇貞昌今日表示，去年台灣防疫世界最好，經濟發展第一，現在因疫情衝擊，防疫團隊日夜努力，不該苛責陳時中及防疫團隊，這相當不厚道。

蘇貞昌今日在交通部長王國材、桃園市長鄭文燦陪同下，至國道3號桃園龍潭路段新建「高原交流道」視察。

蘇貞昌說，對於監察院職權行使都尊重，但希望讓防疫團隊全心全意做好工作，若監院仍要約詢，政府都尊重，不會迴避，也會基於行政職權妥為說明。

此外，新冠肺炎印度變異株「Delta病毒」近日傳入台灣，新北市長侯友宜喊出「入境全面普篩」。蘇貞昌回應，政府隨時都針對病毒做各方防守，也都有非常好的成績，而防疫最重要的是每個人都要依照指揮中心的指引，中央地方合作，把防疫做好。

關於慈濟買疫苗，政府是否授權，蘇貞昌表示，各方願意為買疫苗努力，政府態度都一致，都會積極協助。

有關828反萊豬等4項公投案，是否將因疫情而延期，蘇貞昌說，這部分都尊重中選會依《公投法》及其職權行使所做的獨立評定。