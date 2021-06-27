歌手潘瑋柏在去年7月閃電宣布，與小13歲、有「最美空姐」封號的宣云（Luna）結婚，但新婚的小倆口卻屢被爆婚變，宣云還被起底婚前黑歷史，儘管潘瑋柏事後發聲明護妻，網上仍頻爆夫妻感情不睦，不過潘瑋柏昨（26日）則被直擊，帶著嫩妻現身女歌手孟佳的演唱會，夫妻還被捕捉到同框畫面。

照片中，40歲潘瑋柏和宣云都穿著黑色系的情侶裝穿搭，Luna頂著高馬尾，露出額頭的她肌膚白皙光亮，儘管夫妻低調戴黑口罩、並坐在最後一排欣賞孟佳的表演，但仍擋不住潘瑋柏的明星光芒，隨著小倆口愛相隨看演唱會照曝光，也間接粉碎網上頻爆婚變的傳聞。

潘瑋柏和嫩妻低調欣賞孟佳演唱會。（圖／取材自新浪娛樂）

潘瑋柏和宣云事後也在IG曬出側拍孟佳演唱會片段，以及與孟佳的後台合照，夫妻都大讚孟佳表演很精彩、好看，其實，孟佳一直以來都視潘瑋柏為偶像，她曾在陸綜公開當年追星潘瑋柏的剪貼本，如今潘瑋柏就現身自己的演唱會欣賞，也讓外界大讚孟佳已達到追星的最高境界。

潘瑋柏去年7月與小13歲、空姐出身的宣云（Luna）閃婚。（圖／取材自潘瑋柏微博）

潘瑋柏和宣云去年7月閃婚，兩人新婚不到一年就風波不斷，兩人接連被爆先有後婚、轉移財產鬧離婚，女方還遭指整過形、虛報年齡，甚至捲入「天王嫂訓練班」，向來對私事低調的潘瑋柏，原本懶理謠言，眼見風波越演越烈，最後逼得潘瑋柏發聲明護妻，直斥無聊「謠言都有點過份了，不再回應不實的謠言了。」