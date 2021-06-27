印度Delta變種病毒在屏東爆發疫情，國民黨青年部主任陳冠安批評，但大家卻親眼看到屏東縣長潘孟安是如何一邊拿確診+0當作政績，讓民眾誤以為社區環境安全，實際上卻可能暴露在危險之中，他要問，2位祕魯歸國的確診者14日確診收治，屏東縣府到23日才公布相關資訊，這9天落差是誰造成的。

陳冠安昨（26日）在臉書發文表示，2位從祕魯歸國的確診者，6日返台並居家檢疫，到14日就確診收治，然而潘孟安直到22日中午都還在臉書上宣傳「屏東持續+0」，到23日下午才公布相關資訊。難道從14日到22日這9天裡，衛福部沒有告知屏東縣府嗎？在屏東居家檢疫才確診收治，屏東縣府有可能不知情嗎？

在這麼多環節、這麼充裕的時間，陳冠安指出，衛福部和屏東縣府有責任向公眾說明是誰出錯，如果衛福部有即時通報屏東縣府，那縣府為何到23號之前都在喊+0；如果衛福部沒有通報，那現有的機制是否有問題？9天的落差，這不是防疫破口，什麼才是破口？

陳冠安批評，屏東縣府喊著+0，不只沒有把正確資訊告訴民眾，更是沒有及時對相關接觸者進行匡列篩檢，讓更多不知情百姓暴露在感染Delta病毒的危險裡，最終形成這次的危機。民進黨這種只想大內宣的政府，罔顧民眾的安全，正是最大的防疫破口！最後，陳冠安呼籲，也為所有人心惶惶的屏東同胞祈福，呼籲各界不要獵巫或汙名化，因為錯的是政府，而不是屏東人！