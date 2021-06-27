8名越南籍男女在屋內喝酒慶祝同鄉搬新家，警方接獲檢舉登門查獲。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市新興區一棟大樓昨晚傳出男女飲酒作樂聲，警方獲報循聲敲門進屋，一看客廳5人在喝酒，隨後又有3人從房間走出，警方問：「你們都住在一起？」結果一查，原本屋內住2男2女，昨有2男搬來同住，又請了2名男女幫忙搬家，8名越南人在屋內慶喬遷之喜，由於違反「非同住者室內不得超過5人」疫情規定，8人接下警方開出共48萬的舉報單當場傻眼！

高市新興警分局五福二路派出所警方昨晚10時許，接獲檢舉指稱，轄區忠孝一路一棟大樓內有男女群聚，人聲鼎沸，警網前往探查，循聲敲門：「警察，開門」，警方一進屋，發現客廳有5個人，地上一堆酒瓶和食物。

警方問「你們幾個人住在這裡？」男子回答「5個人」，緊接著2個人從房內走出，警方又問「這2個人是怎麼回事？」隨後又從房間跑出來1人，整間屋子共有3女5男等8名越南人；警方問：「你們都是越南人，知道台灣的規定嗎？5個人住這裡，沒問題，但其他人不能來」。

經警方調查，原來租屋的曾姓女子（21歲）原本和唐姓女子（20歲）以及2名方姓雙胞胎男子（21歲）同住，許姓男子（24歲）和陳姓男子（22歲）昨同時搬進來住，商請鄭姓女子（20歲）和張姓男子（18歲）幫忙搬東西，8人在屋內慶祝許男和陳男搬進新家。

由於疫情期間違反「非同住者，不得超過5人非必要聚會」的規定，警方依傳染病防治法對8人開出8張舉報單，函請衛生局裁處，若成立8人將受罰至少48萬元。

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