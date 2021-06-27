接連鋒面讓台南市山上花園水道博物館多次出現完整圓弧形的彩虹，有如搭起一個完整的防護罩。（山上花園水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

接連鋒面不僅為台灣帶來豐沛雨量解除旱象，也讓位於台南市山區的山上花園水道博物館幾乎天天都「出大景」。近日來，水道博物館多次出現完整圓弧形的彩虹，如同搭起一個完整的防護罩，甚至還有俗稱雙彩虹的「霓」與「虹」同時現身，令人驚艷

市府文化局指出，山上花園水道博物館位於山上區，早年稱為「山仔頂」，顧名思義，就是地勢比較高的小山丘；水道博物館東側可遠眺左鎮及玉井山區，西側每日都可目送夕陽落山，景色相當特別．

水道博物館表示，最近南部地區頻繁出現午後雷陣雨，有時在大雨過後，馬上就出太陽，尤其下午4、5點烏雲還籠罩在東側山區時，西側已經出現夕陽，這種特殊的地理環境，讓博物館每個星期都可看到2、3次彩虹的蹤跡

館方指出，除了彩虹頻繁現身外，因為山區視野遼闊，較少建築物組隔，只要條件允許，彩虹一出現幾乎就是完整的半圓造型，襯托在園區古色古香的老建築及植栽後方，像是搭起一個完整的防護罩。此外，由於環境條件良好，更常看到「霓」與「虹」同時現身，令人驚艷。

館方強調，儘管受疫情影響目前封園，但館方也記錄下這些美景，在粉絲專頁與網友分享，希望多少能夠安撫受疫情影響沒能外出放風的粉絲們。