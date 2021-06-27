指揮中心近期開放預約疫苗殘劑施打，但到底該如何預約，實施流程怎麼做到公平？對此，國民黨立委張育美表示，中央應有統一作法，並推出全國的疫苗預約平台，讓疫苗施打公開透明，便利民眾完成接種。

張育美表示，為避免民眾對醫療院所錯誤的「特權」想像，減少民眾對醫事人員非理性衝突的機會，疫苗預約與殘留劑量的使用，中央應有統一一致作法，「在中央規劃不足的現狀下，近來疲於防疫的醫療院所，承受了施政錯誤的直接衝擊；民眾對疫苗佈建緩慢的憂慮、對疫苗接種的迫切期盼，都轉化為憤怒與質疑，消耗著醫療人員對抗疫的付出，加深了對醫療機構的誤解與對立。」

張育美表示，鄰近的國家韓國已有疫苗地圖，她也曾提出儘早導入科技應用，建立統一疫苗預約平台，藉由單一、流通的預約機制，協助接種者與接種院所間的媒合，「不僅便於統計接種人數所需要的疫苗劑量，使地方衛生局精準配送疫苗、減少醫療院所造冊的行政作業負擔；更有助於接種者搜尋具近便性的接種地點。於出現剩餘劑量接種混亂的今日，疫苗預約平台則是又利於資訊的公開透明，避免不必要的猜忌與想像。」