比對去年與今年的蓄水景觀，在相同水位下，去年庫區內大面積的淤積情況已不復見。（南水局提供／張毓翎台南傳真）

從去年11月蓄水率一直為0％的白河水庫，自今年6月5日結束年度清淤後開始儲水，連日鋒面所夾帶的豪雨，讓水庫蓄水率一路飆升，短短3周就從0％飆到90％。南區水資源局今天指出，今年特別乾旱，水利署指派第五河川局協助農水署嘉南管理處加大白河水庫清淤力道，上半年總計已清淤逾100萬立方公尺。

南水局表示，白河水庫於民國54年6月完工，具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標功能，迄今已營運56年，近年淤積嚴重，枯水期常態空庫辦理清淤，這也是前陣子蓄水率一直掛0的原因。

南水局說，水庫管理單位把握前一波梅雨帶來的降雨，本月5日開始蓄水，結束上半年的清淤，目前蓄水率達90％，蓄水量逾1050萬噸。比對去年與今年的蓄水景觀，在相同水位下，去年庫區內大面積的淤積情況已不復見，顯示近年清淤工作有初步成效。

南水局說，白河水庫更新改善工作已列入前瞻計畫中水環境建設項下「白河水庫後續更新改善工程計畫（第一階段）」，預計明年結束後，將清淤250萬立方公尺；此外，已規畫辦理第二階段改善計畫，以恢復庫容2000萬立方公尺為目標，計畫完成後將讓56歲的白河水庫返老還童、風華再現。