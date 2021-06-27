疫情期間孩童在家總會鬧出幾件荒唐事！1名網友日前在家照顧姐姐的2名孩子，沒想到孩子跑到浴室裡待了很久，她原本以為是上廁所，沒想到之後進去一看，洗手台上竟到處都是擠出的洗面乳，場面相當恐怖，讓她崩潰大喊「停課再持續下去，買幾條洗面乳都不夠，我可以把小孩退回去嗎？」

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，因為三級警戒全台學校停課，她的姐姐與姐夫將2名孩子送到娘家托照顧，而她也因此要孩子相處長達3個月，陪伴寫作業、玩玩具、打電動等，但日前竟發生一齣慘劇，竟是2名孩子竟在浴室裡玩起她的洗面乳，導致整個洗手台上到處都是擠出的洗面乳，場面相當恐怖。

1名網友日前在家照顧姐姐的2名孩子，沒想到孩子跑到浴室裡待了很久，她原本以為是上廁所，沒想到之後進去一看，洗手台上竟到處都是擠出的洗面乳。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友語重心長地PO文表示，「千萬不要讓小孩獨處，上廁所上太久也不要以為他便秘，當小孩安靜的時候就會有不好的事情發生」，她看到浴室的慘劇後崩潰地說「停課再持續下去，買幾條洗面乳都不夠，我可以把小孩退回去嗎？要！求！退！貨！」。

許多網友則留言笑說，「我家孩子敢這樣，他會有生存危機」、「叫小孩整理呀，我女兒在廁所很久，是在洗廁所」、「洗面乳真的還好，我小時候特別有眼光，專門擠媽媽特貴的保養品呢」、「我小時候拿口紅當蠟筆畫在牆上，直到斷掉為止」、「我有認識的孤兒院，要嗎？」「就算是我姐姐的小孩，我也會打一頓」。