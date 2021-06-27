隨著疫苗陸續到貨，台灣進入大規模疫苗施打階段，北市聯醫主治醫師姜冠宇針對北市疫苗殘劑建議，要建構線上疫苗地圖，避免民眾電話瘋狂灌爆診所的情形，他認為，疫情爆發到現在，不只要做，還要做好、做到位；此外，疫苗施打年齡規畫下降，姜也建議，可參考日本的「豐田式」打法。

姜冠宇指出，針對長者施打疫苗的方式台灣各地區疫苗診參考日本「宇美町」打法，但目前為止僅做半套，多數醫院分享的照片都是醫護穿梭在病人間施打；他笑稱，那根本叫做「難民町」施打，一家醫院擠進900人，難保不會被感染。

姜冠宇說，宇美町真正的意義是施打醫護有如迴轉壽司流水移動，病人是客座受施打；隨著疫苗施打年齡下降，姜冠宇建議，台灣應該參考日本「豐田式」打法，邏輯是整個反過來，施打醫護不動，而民眾像迴轉壽司一樣移動，他說，日本100劑疫苗再進來，就能全面打到65歲以上長者，台灣應該要提早準備「豐田式」打法。

姜冠宇指出，疫苗站比篩檢站還重要，篩檢站是針對感染熱區，任務結束就拆了，但疫苗站卻是長久的，普及疫苗的重要性不會在疫情趨緩後消失，做好優化準備，正是應對Delta印度變種株和未來Covid流感化的方法。

姜冠宇說，新加坡目前每100人中注射了近86劑，蒙古人口不到 350 萬的國家，達到了每 100 人接種110劑的水平；而日本為 7 月夏季奧運會開幕做準備之際，正在加快疫苗接種速度，而台灣在亞洲已被點名疫苗接種率敬陪末座，與越南、巴基斯坦水準是一樣的，所以更不該出現老人緩打。