Delta變種病毒入侵台灣，中央公布最新邊境管制措施，對巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉7國入境旅客PCR核酸檢測。新北市長侯友宜昨痛批是「做半套」，今（27）日重申，入境普篩一定要採取最嚴格方式，阻絕於境外，境內才能有效壓制。

侯友宜表示，Ｄelta印度變種病毒肆虐全世界，最少已有92個國家感染，台灣一定要更積極面對，在阻絕於境外嚴格落實，入境普篩採取最嚴格的方式，每個國家要進到台灣，入境就要採PCR檢測，解隔前再做一次PCR，最少要採驗兩次，也要隔離14天，台灣在境外的阻絕上一定要採取最嚴格的方式，在國內的管控才能有效的壓制。

侯友宜說，Ｄelta病毒傳播力比英國病毒傳播更快，致死率更高，所以很多沒有打疫苗的長者們趕快來施打，前段時間75歲以上的長者施打率都不高，呼籲大家還是趕快來施打。

侯友宜強調，印度變種病毒來勢洶洶，希望政府在採購疫苗能夠快速，採購數量夠、品質好，趕快讓群體免疫力能最少達6成，我們沒有時間再等待，所以政府採購疫苗的腳步，更要積極的、大量的、品質好的、快速的採購進來，讓疫苗能夠保護全體國人的健康。