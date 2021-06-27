「電音女神」謝金燕出道30年，始終維持凍齡外表和纖細身材，不少網友都相當好奇她的保養祕訣，對此謝金燕透過社群平台揭密，把大家都逗樂了。

謝金燕26日在社群網站寫道：「知道為什麼姐那麼瘦嗎？因為姐做的東西都不能吃」她表示自己總是餓暈才會找東西吃，所以下廚時沒有耐心用小火慢慢煮，「當然…甲催落呀(台語)……」，照片中，謝金燕放上一張自己煎的月亮蝦餅，雖然淋上紅色醬料，但明顯看出有多處燒焦，她打趣表示「可憐的月亮蝦餅，變臭灰噠(台語)月亮焦餅…正能量看世界食物燒焦也能拿魔（那麼）開心。」

貼文PO出後，不少網友都覺得謝金燕實在太幽默，留言狂虧：「任何東西都會變墨魚口味的」、「曬黑的月亮蝦餅嗎？」謝金燕回應：「不好說不好說，防曬油塗太少吧…」，還有網友好奇：「這面長這樣…我想知道背面有多糟」，她心虛的表示：「真的不好說」。

事實上，謝金燕曾分享體態控制的訣竅，雖然不忌口，但三餐只吃七分飽，並適當攝取冬瓜、芹菜、番茄和香蕉等水果，去除水腫問題，還會補充保健飲品維持肌膚和秀髮的健康；除此之外，謝金燕相當勤勞於健身，即便疫情期間也常常鍛鍊，怪不得能有結實的腹肌。