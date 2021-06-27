指揮中心日前宣布開放疫苗殘劑施打，但缺乏配套措施，各地方縣市政府作法不同調，形成一國好幾制。對此，立委洪孟楷今（27）日表示，「指揮中心沒有超前規劃，現在竟連部署也放棄！」

洪孟楷表示，早在3月21日第一批AZ疫苗開打時，每天都會有這樣的問題發生，「過去三個多月，疫情指揮中心難道沒有任何一個人思考這個問題？現在政府沒有超前就算了、連部署也放棄！」

洪孟楷表示，如果之前就能學習韓國開發app公開資訊媒合，或是效仿美國採登記制有效使用，「到了疫情爆發的現在，才不會臨時處理不了殘劑問題，真正遇到疫情，才發覺該預先規劃的事項沒做到，宣稱的『超前部署』只是明日黃花。」

洪孟楷指出，現在開打的疫苗殘劑，依照規劃，最多每日每地點多出5位民眾能夠施打，「而這還是在節約再節約、節省再節省情況下才有可能。杯水車薪仍然不足讓全體國人有集體保護力，重點還是採購的疫苗應該儘速到位，下週就是6月底，依照當時報告，現在我國應該有的兩千萬劑疫苗如今何在？政府不能雙手一攤、就要台灣人民接受。」