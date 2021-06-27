中國人民銀行（大陸央行）、銀保監會、發展改革委、市場監管總局25日聯合推出降費措施，要求降低銀行帳戶服務收費、降低人民幣轉帳匯款手續費、取消部分票據業務收費、降低銀行刷卡手續費。

同日，中國支付清算協會、中國銀行業協會也發佈了兩份倡議書，涉及降低支付手續費、降低自動取款機（ATM）跨行取現手續費。

隨後，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等6大國行均發文回應上述官方舉措；股份制銀行方面，中信銀行、華夏銀行也發文落實減費讓利政策；協力廠商支付平台財付通、支付寶也分別就倡議發表聲明。

六大國有行表示，具體優惠政策和執行日期需要以公示為准。工行公告稱，將積極回應、嚴格落實相關要求和倡議，堅持與實體經濟同生共榮，助力小微企業、個體工商戶及個人客戶等市場主體降低支付成本。具體優惠政策和執行日期以我行官網公示為准。

股份制銀行方面，中信銀行發布的《關於進一步落實減費讓利倡議書的聲明》稱，中信銀行對小微企業和個體工商戶跨行轉帳匯款等支付手續費實施優惠減免，幫助企業降低成本，全力支援實體經濟發展。

華夏銀行公開了對企業客戶支付手續費優惠標準：

一是開戶資費方面，對企業客戶開立銀行帳戶暫免收取帳戶開立費、帳戶管理費。

二是行內轉帳收費方面，對企業客戶透過櫃檯、該行ATM、企業網銀、企業手機銀行等管道辦理行內轉帳，無論同城、異地，均免費。

三是跨行電子管道轉帳收費方面，對企業客戶透過企業網銀、企業手機銀行等電子管道辦理跨行轉帳，根據轉帳金額按以下標準7折優惠收取：1萬元(人民幣，下同)以下（含1萬元），收取5元；1-10萬元（含10萬元），收取10元；10-50萬元（含50萬元），收取15元；50-100萬元（含100萬元），收取20萬元；100萬元以上按萬分之0.2收取，最高收取200元。

四是電子銀行服務收費方面，網路金融安全認證服務費及企業網銀、企業電話銀行服務年費執行優惠減免政策。