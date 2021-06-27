Seventeen將舉辦線上和實體活動同時進行的粉絲見面會。（摘自臉書）

金允錫、趙寅成主演《摩加迪休》製作費高達200億韓元，將在7月28日上映。（摘自韓網）

車勝元、李光洙主演《逃出深坑》製作費高達100億韓元，因疫情一延再延，終於要在今年8月上映。（摘自韓網）

新冠肺炎疫情延燒超過1年，仍看不到盡頭，隨著疫苗普及率提高，各國為了經濟，也漸漸放寬社交距離措施，選擇與病毒和平共存，韓國雖然每天確診數依舊在500人上下徘徊，但考慮到已有超過百分之30的人口接種至少1劑疫苗，政府決定鬆綁對於大型公演的限制，本月14日開始，開放舉辦4000人以下的演唱會，7月1日起，首都圈2級更可5000人以內、非首都圈1級更是沒有人數限制。

或許是因為考慮到目前疫苗施打的年齡層，以及不能出聲歡呼和設立搖滾區的規範，演歌節目 《Mr. Trot》、《Miss Trot 2》和無名歌手選秀《Sing Again》演唱會火速宣布重啟，實力派唱將羅勳兒、李文世等也都陸續公佈開唱消息。而本周末在奧林匹克公園登場的「Beautiful Mint Life」，2天共吸引8000人到場，成為疫情爆發後，睽違1年8個月，在韓國舉辦的第1個戶外大型音樂盛典，因此防疫措施也相當嚴格，入場前除了要掃QR Code實名登記外，還要量體溫和做快篩。

偶像歌手的部分，由於海外粉絲基數龐大，所以目前還是以線上居多，26日舉辦的老牌韓流演唱會「Dream Concert」原本有望開放觀眾入場，最後還是改為線上進行，不少團體即使舉辦演唱會或是粉絲見面會，也都是線上和較為小型的實體活動同時進行，包括男團「Golden Child」、「N.Flying」、「Seventeen」和即將入伍的「Victon」 隊長韓勝宇；女團「宇宙少女」、「Brave Girls」等，曾是限定夯團「Wanna One」成員的河成雲算是搶頭香，直接宣布將展開純線下的全國巡迴演唱會，近日也不斷有人宣布跟進，畢竟疫情前幾乎靠著舉辦巡演賺錢的K-POP，已經損失近韓幣2000億，政府宣布降低對大型公演的限制後，不少經紀公司早已蠢蠢欲動。

另外，電影方面，因必須落實梅花座且無法販售飲食，業者自去年就開始微幅調漲票價苦撐，不過隨著《玩命關頭9》、《時尚惡女：庫伊拉》等好萊塢大片5月起接力上映，人潮也漸漸回流，對比去年5月觀眾數成長了187%，除了7月初的《黑寡婦》已開放預售外，片商也決定在今年暑假上映4部大片，包括金允錫、趙寅成主演《摩加迪休》；車勝元、李光洙主演《逃出深坑》；黃晸玟主演《人質》；以及嚴志媛、鄭知蘇主演《謗法：在此矣》。CGV、MEGABOX、樂天3大連鎖影城，近日也配合政府鼓勵打疫苗政策，6月底前只要提出接種證明，即可以半價以下購票入場。至於大型影展，富川國際奇幻電影節也將在下月8日，將以線上、實體混合並行方式，展開為期11天的活動。