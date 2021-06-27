新北家禽合作社 確診19人隔離77人 11:512021/06/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今天上午視察深坑檢疫所。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市家禽運銷合作社爆發移工群聚染疫，今（27）日上午新北市長侯友宜表示，經過PCR確認有19人陽性，列居家隔離77人，已派人員管制，降載一半人流，今天凌晨起已開始營運。 侯友宜表示，家禽合作社昨天休市，今天凌晨開始正式營運，已派管制人員，讓人流降載一半，運作上不要使民生物資受到影響，一切運作目前為止還算順暢。 至於確診者19人，匡列居家隔離77人，都已做好防疫措施，也嚴格落實仲介、雇主的責任，大家一起共同面對，把防疫做得更落實。 彰化確診＋1 陪婆婆就醫遭檢出 傳阿湯哥染疫《不可能7》停拍 #新北市 #居家隔離 #家禽合作社 #降載 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 果農苦悶 玉井青果市場等嘸人 04:102021/06/27 地方新聞 因應病人回流 台大醫院6／29起恢復全員到院上班 11:092021/06/27 生活 台東連16天零確診 土坂部落撤管制 04:102021/06/27 焦點要聞 省14天隔離費 有人特地轉機英國 04:102021/06/27 焦點要聞 蘇貞昌力挺陳時中 重申政府努力協助民間採購疫苗 10:482021/06/27 政治 Delta病毒攻台 前立委「5點建議」喊話蔡政府：真正進行超前部署 07:412021/06/27 政治 前同事開價4萬要替她消災 OL不回遭嗆：確診佛祖救不了你 09:012021/06/27 社會 王毅：科興埃及生產線即將運行 04:102021/06/27 產業財經 英國新增1萬8270人確診 2月初以來單日新高 08:272021/06/27 國際 民間採購疫苗 新增慈濟基金會 04:102021/06/27 財經要聞 疫情Hold不住 國軍桃園總醫院停診 04:102021/06/27 地方新聞 生活熱門新聞 Delta病毒入侵台灣 這些人採檢都沒事？眾人一驚：說到重點了 - 生活 圍堵Delta變種病毒 屏東枋山快篩913人 篩檢結果出爐 - 生活 Delta病毒強勢來襲 衛生專家曝口罩這樣戴：保護力接近N95 - 生活 印度變種病毒傳播力超強 網揭1恐怖數據：拜託快封城 - 生活 Delta變種病毒肆虐屏東 潘孟安一句話網怒：知道萬華人感受了嗎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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