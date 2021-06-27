新北市家禽運銷合作社爆發移工群聚染疫，今（27）日上午新北市長侯友宜表示，經過PCR確認有19人陽性，列居家隔離77人，已派人員管制，降載一半人流，今天凌晨起已開始營運。

侯友宜表示，家禽合作社昨天休市，今天凌晨開始正式營運，已派管制人員，讓人流降載一半，運作上不要使民生物資受到影響，一切運作目前為止還算順暢。

至於確診者19人，匡列居家隔離77人，都已做好防疫措施，也嚴格落實仲介、雇主的責任，大家一起共同面對，把防疫做得更落實。