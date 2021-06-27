香港一代性感女神鍾楚紅（紅姑）是80年代灸手可熱花旦之一，性感美艷形象被譽為「東方瑪麗蓮夢露」，1994年息影後，仍是不少人心目中的女神，一舉一動仍受到關注，61歲的她風韻猶存，近日，香港電視台回顧她參選港姐的過往模樣，青澀泳裝照引起熱議。

鍾楚紅19歲時參選香港小姐，雖然僅得到第四名，但美麗外貌吸引電影公司注意，順利進入演藝圈，之後靠著精湛演技，拿過2座亞太影后，近日TVB電視台就曝光紀錄鍾楚紅不同時期的影片。

鍾楚紅19歲泳裝照曝光。(圖／翻攝自TVB官方YouTube)

鍾楚紅是公認美人。(圖／翻攝自TVB官方YouTube)

影片中有她19歲選港姐的片段，除了穿上低胸禮服和旗袍優雅走台步，還換上背心短褲活力熱舞，其中最吸睛的莫過於穿上藍色挖背高衩連身泳裝，辣露雪乳及一雙逆天長腿，轉身更是看光大片美背，性感曲線全都露。

網友看了都忍不住讚嘆「永遠的女神」、「紅姑好有氣質」、「鍾楚紅美了幾十年」。其實，鍾楚紅是圈內公認的美人，連已逝好友都曾公開誇獎：「她太漂亮了，漂亮到就算演戲有一點點瑕疵、錯誤，你都會原諒她。」

而當年被選為「十大靚人」之一的鍾楚紅，被問到自己美在哪裡？她也謙虛表示「我最清楚自己每樣都差一點，不是那麼十全十美、那麼漂亮，不過加起來，人家卻說我不錯，我寧願別人誇我有味道，勝於誇我的樣子美不美」。