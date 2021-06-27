印度變種病毒Delta攻入屏東社區，引發民眾恐慌。台中榮民總醫院感染科主任劉伯瑜表示，Delta與英國變異株Alpha相比傳播力增加60%，可1傳6人，號稱是最具傳染力的病毒株，提供3招自保遏止病毒傳播，包括落實社交距離、勤洗手和戴口罩，最後是打疫苗。

劉伯瑜昨（26）日受訪時表示，新冠病毒持續突變，每一次複製都會有數以萬計的突變在發生，這些突變大部分是無害的，但隨著時間過去，還是會有對人類健康構成影響的重大突變出現，其中就是Delta病毒。

劉伯瑜醫師認為落實社教距離、勤洗手和戴口罩仍有效遏止病毒傳播。（圖／台中榮總提供）

劉伯瑜說，Delta是去（2020）年年底在印度被發現，不只在印度造成大規模感染，連帶還傳至英國、澳洲等逾85個國家，在各地都造成廣泛感染。

劉伯瑜指出，Delta相較於之前的Alpha傳播力增加60%，可1傳6人，為最具傳染力的變種病毒，但究竟要如何遏止傳播鏈？劉伯瑜說，首先最重要的還是落實最基本的幾個動作，第一為落實社交距離、第二為勤洗手、戴口罩，公共衛生措施還是可以有效的阻絕病毒傳播，其次為施打疫苗。

劉伯瑜指出，根據英國的研究顯示，施打兩劑疫苗後，90%可降低因新冠病毒感染重症的機率，很多人在意打哪一支依苗比較有效？雖然打2劑疫苗對於防護有效，但理論上還是與騎機車戴安全帽的道理相同，在打疫苗的同時還是要落實公共衛生、社交距離、避免群聚及勤洗手為首要，才能有效達到保護自身的安全。

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