CP3 too nice with it 😯



(via @NBATV)pic.twitter.com/DKnP1eRJfP — Bleacher Report (@BleacherReport) June 27 2021

西區冠軍賽G4完全變成一場緊繃的防守大戰！儘管戴文布克最後關頭提前犯規畢業，太陽27日仍靠保羅最後關頭6罰中5，最後以84比80驚險氣走地主快艇，率先搶下西區冠軍賽3勝1敗聽牌優勢，接下來29日的G5將回鳳凰城進行。

太陽一開賽就打出14比2猛攻，也讓快艇攻守節奏失序，甚至次節更把領先差距擴大到16分，上半場結束，太陽50比36領先，艾頓半場就摘15分、9籃板，快艇以保羅喬治11分最高，半場卻投11中3，快艇上半場命中率僅2成95。

只是這一戰畢竟在洛杉磯進行，快艇下半場調整很快，隨即靠著保羅喬治、雷吉傑克生、曼恩等人火力回溫，逐漸縮小雙方差距到1分，就算戴文布克突然把面具拿掉，也沒辦法及時找回手感，前3節結束，太陽仍以69比66領先地主快艇。

雙方末節展開超高強度防守，前6分鐘竟然各拿4分而已，但在最後6分鐘，戴文布克吞下個人第5犯，形勢看來對太陽比較不利，可是太陽先靠保羅切入上籃取分，接著布克兩罰俱中，打到最後2分16秒，太陽續以79比74領先快艇。

來到最後1分05秒，原本戴文布克擁有兩罰機會，裁判卻改判進攻犯規，讓他犯滿畢業，快艇馬上靠曼恩上籃追回兩分，甚至靠裁判從跳球改判擁有球權，太陽選擇故意把保羅喬治送上罰球線，讓他最後13.2秒兩罰俱中，雙方只差1分。

不過快艇詭異選擇不馬上犯規，直到時間走到還剩7秒，才把保羅送上罰球線兩罰俱中，快艇趕快喊出最後1次暫停布署，太陽馬上又故意犯規，保羅喬治最後6.3秒竟然兩罰不進，幸好考辛斯搶回進攻籃板且兩罰中1，第2罰還故意不進。

可惜考辛斯的故意罰球不進，沒有碰到籃框造成違例，球權回到太陽手上，保羅最後3.9秒兩罰中1，太陽馬上又把保羅喬治送上罰球線，他在最後3.2秒又是兩罰中1，第2罰故意不進，球卻掉到保羅手上，保羅這次兩罰俱中帶走勝利。