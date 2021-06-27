竟有這種惡劣房客！新北市中和區1名房東爆料，他日前遭到1名房客自稱屋內有鬼，接著又說罹患憂鬱症，最後甚至一聲不響搬離住所並斷絕聯絡；該房東事後到屋內查看，竟發現整間屋髒亂不堪，到處都是寵物的糞便尿液，廁所裡也都是深黃色汙漬，洗衣機內也滿是動物毛髮，讓他崩潰且氣憤。

該房東在臉書「爆料公社」發文表示，他日前遇到1名惡劣房客，對方不但一連積欠多個月的水電瓦斯費，還想盡辦法找理由退租，先是稱租屋處有鬼導致運勢不好，之後又自稱罹患憂鬱症、以死相逼，最後甚至直接落跑斷絕聯絡，電話號碼也停止使用；原PO是後相當氣憤，並公開多張對方將租屋處弄到凌亂不堪、髒亂的照片。

該房東事後到屋內查看，竟發現整間屋髒亂不堪，到處都是寵物的糞便尿液，廁所到處是深黃色汙漬，洗衣機內也滿是動物毛髮，讓他崩潰且氣憤。（翻攝臉書「爆料公社」）

照片中房屋內多處地板上出現狗屎、狗尿液，床板上也有多處破損，疑似是遭狗咬過的痕跡，廁所馬桶與浴室地板上更是充滿深黃色的污漬，而洗衣機內也充滿動物的毛髮，骯髒程度讓網友紛紛頭皮發麻、作嘔不已；原PO在文章中提及，該房客行為十分惡劣，PO出照片是避免再有人受害。

許多網友看到照片相當傻眼且憤怒，留言說「就是有這種老鼠屎飼主，讓房東都很害怕養狗的租客」、「那馬桶是麻辣鍋是嗎？」「長期的狗尿味真的很難清到無味，這個爛房客實在是很可惡，話說至少肯搬走。」「就是有這種人，才影響很多養寵物的人租不到房子」、「就是因為這樣，我的房子寧願關蚊子給蟑螂住，也不願意租別人。」