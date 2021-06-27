北農爆發群聚感染，有議員質疑北市府疫調不實蓋牌，台北市副市長黃珊珊解釋，台北疫情從每天幾百人降到20人，台北市已列管4000多人確診，現在有3000多人已痊癒或解除隔離，北市衛生局疫調、匡列、隔離，每天不斷重複相同的工作，她指出，確診者隱匿足跡，就像當時獅子會會長一樣，才是最大的問題。

黃珊珊指出，新發生個案，醫院一旦將PCR陽性確診個案，通報到中央法傳系統，居住地的地方政府就會收到確診個案名單，但台北市在法傳系統只看的到居住在台北市的確診個案名單，沒辦法事先知道其他縣市居民在台北市的疫調或工作足跡。

黃珊珊說，台北區管收到各縣市資料後再將跨縣市後交給台北市，接下來就是由北市衛生局做疫調、匡列、隔離，這是每天不斷重複著相同的工作；6月中兩大市場有群聚現象，外縣市個案開始比台北市還多，接到台北區管通報給台北市衛生局時，外縣市的疫調資料簡略，例如只寫「工作：北農攤商」，但北農有兩大市場（萬大路與濱江市場），有上千個蔬菜及水果攤，還有攤位號碼都缺，接獲通報後，需要再一一查證比對。

黃珊珊透露，有些確診者，怕影響工作或鄰近攤商生計，大多說沒跟別人接觸，甚至絕口不提在哪一攤工作，疫調資料都是「上班－回家」，也沒出去買東西的紀錄，收到這些通報的疫調單，必須再次去問確診者，有些會說、有些不說，就像當時的獅子會會長一樣，確診者隱匿足跡才是最大的問題。

黃珊珊說，各地政府單位的衛生局人員，沒做不實疫調的必要，確診者故意不說或隱匿說謊才是不實疫調的來源，所以，沒地方政府不做疫調或疫調不實的問題，新北市政府的疫調人員對於新北市民在北農工作狀況所做的疫調，有什麼必要隱匿或做不實疫調？

黃珊珊說，請有心人士，不要再說地方政府疫調不實或隱匿，地方政府沒任何必要隱匿，疫調都是確診個案當事人自述的事項，全國地方政府都很努力，但民眾不說實話，政府反而要花更多時間一一調查，誰不想做好疫調？誰會想讓疫情擴大？

黃珊珊指出，上周與中央開會時，市長提出這個問題，衛福部長陳時中也承認應想辦法解決跨縣市疫調問題，並由她、黃珊珊強調，精準的疫調才可以更快速地完成匡列與隔離，發現問題就解決問題，最沒必要的是口水與顏色，且各縣市疫調單位都很辛苦，沒有人會不做疫調或疫調不實，每張疫調單都是第一線疫調人員辛苦努力的結果，每一個縣市做的工作都是一樣的，對於他們只有深深感謝。