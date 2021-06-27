台灣新冠肺炎疫情嚴峻，急需疫苗來舒緩疫情，但目前政府採購疫苗數量卻少之又少，只能靠國外捐贈的疫苗來苦苦支撐，鴻海、慈濟、台積電等民間企業從上個月開始就陸續出現主動要採買疫苗提供民眾施打的聲音，但如同石沉大海，沒收到中央正面的回應，直到近日才陸續與中央談妥購買的相關事宜。

對此，前立委孫大千今(27)日就在臉書上發文痛批，表示民進黨政府這樣拖延民間購買疫苗的行為，是以為台灣目前疫苗數量多到滿出來了嗎？不管是郭台銘、台積電、佛光山、工商協進會，或者是慈濟基金會，他們都是自己出錢出力為台灣人民解決疫苗短缺的問題，為什麼政府總是要讓他們熱臉貼冷屁股呢？

孫大千指出，美國和日本捐贈疫苗給台灣時，民進黨政府就歡天喜地，感恩戴德，連立陶宛要捐贈2萬劑AZ疫苗，民進黨政府都感激涕零。但是面對國內的民間力量挺身而出，協助政府採購疫苗時，總是要在指揮中心碰一鼻子的灰。寧願去乞求國際的援助，也不願意接受民間的自救，這究竟是一個什麼樣的奇怪心態？

孫大千表示，先進國家是疫苗品牌多到民眾可以自由選擇，享有經濟奇蹟美名的台灣卻要淪落到大家爭先恐後地來搶殘劑，這是台灣人民的悲哀，更是民進黨政府的恥辱。