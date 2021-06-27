疫情嚴峻，為擴增醫護人員，考選部今天表示，7月下旬舉行的三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，除將延長考試日程外，並增加12項強化防疫作為，該項考試計畫將於近日內報請疫情指揮中心同意後正式對外發布，預計三項考試考生有4.3萬人。

目前各類國家考試多已延期舉行，不過因國內亟需大量醫事人員投入，考選部表示，此三項考試可否如期舉行，需考試計畫經指揮中心同意始可辦理，該計畫近日即將報送指揮中心，考選部將與指揮中心密切聯繫討論，並依照指揮中心對防疫作為的指導辦理。

即使指揮中心同意此三項考試防疫計畫，目前距離考試尚有相當時日，考選部指出，屆時如疫情臨時有重大變化，考試日程不排除再延期考試可能性。

考選部日前已陸續收到考生反映國考關連職涯發展，希望考試如期舉行，如無證照即無工作、需盡快投入職場負擔家庭經濟、醫院實習期間已熟悉應對更高防疫風險、未取得醫師執照將影響PGY訓練等。

考選部表示，國家考試影響人民工作權，是社會運作的重要機制之一。由於考試的籌辦需要時間，所以必須提前準備和預告，並讓考生有所因應。目前離考試時間尚有一段距離，且疫情在逐漸趨緩中，如屆時考試如期舉行，有疑慮或因此無法應考的考生，考選部近期將配合盡快研修各項考試規費退費作業要點，讓考生可以選擇無條件退費。

外界擔心防疫問題，考選部表示，三項醫事考試有4或6個考區，雖然無法在每個縣市增設考區，但考生所填通訊地址絕大多屬於在當地縣市考區應考，或到相鄰縣市考區應考，整體觀察，考生需跨縣市考區應考人數不多。

此外，三項考試考生總共雖有4.3萬人，但並非同時出現在考場，絕大多數考生只考1 天甚至半天就完成，且依考試類科再延長分成9 天考試，每天考試再分成4或6個縣市考區，每個縣市考區再依報考人數分設1至5個試區學校考場，能有效降低人流。

考選部強調，該三項考試是否如期或延期舉行，仍有待中央流行疫情指揮中心審核並視疫情發展決定，相關決定訊息將儘快正式對外發布讓各界了解，並逐一通知應考人週知。