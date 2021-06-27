北投洲美街油漆工廠倉庫火警 員工逃生無人受傷 12:192021/06/27 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市北投區洲美街發生火警，現場是一處油漆工廠的工作室，疑似員工正在調色時發生火警。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投區洲美街中午11點發生火警，一處鐵皮倉庫冒出濃煙，警消獲報立即佈水線槍救，所幸屋內員工已經逃生，並無人員受困，至於起火原因，警消將後續調查。 洲美街196巷內一處鐵皮倉庫，疑是油漆工廠的工作室，員工在正在調顏，接近中午時，疑因高溫引燃溶劑，瞬間起火，屋內人員立即逃生，並通知警消前往搶救，警消佈水線灌救，所幸並無人員受傷。 由於火災及時發現，警消到場後迅速撲滅，不過現場濃煙密佈，至於起火原因，將後續調查釐清。 俄羅斯聯邦監獄署辦選美比賽 12位超辣美女獄警引暴動 住宅大盜「校正回歸」改偷店家 頭份派出所長率員追捕負傷 #警消 #洲美街 #員工 #逃生 #一處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆暖暖防塵圍欄倒塌超市招牌歪斜 疑風大釀禍無人受傷 14:362021/06/16 生活 台中塑膠加工廠凌晨起火濃煙沖天 9名移工受困獲救 05:152021/06/23 社會 台中超跑賣場旁鐵皮倉庫大火 車行動員急忙移名車 15:362021/06/14 社會 台北101精品下午休館清消 專櫃確診員工不負責接待客人 16:252021/06/16 生活 岡山螺絲大廠火警 消防員救火掉落1米5深的油坑 雙腿燙傷被送醫救治 00:232021/06/26 社會 萬華火燒公寓頂32人奔逃 2老人成焦屍 04:102021/06/26 社會新聞 失智伯無罩上街 暖警贈口罩驚見滿口袋愛心 13:302021/06/23 寶島 台中大雅鋁門窗工廠火警竄火舌黑煙 1人救出無生命徵象 20:402021/06/19 社會 三峽舊衣回收廠陷火海！濃煙竄天際土城、板橋都聞到燒焦味 11:012021/06/21 社會 車行隔壁遭祝融 20輛超跑急避難 04:102021/06/15 社會新聞 高雄自助洗衣店火警 爆炸聲響嚇壞民眾 20:332021/06/25 社會 社會熱門新聞 愛爾蘭籍男猝死西門町街頭 採檢後確診4員警急篩 - 社會 外籍男猝死西門町畫面曝光！突「詭異歪斜」癱倒馬路拖鞋噴飛 - 社會 正妹穿「真理褲＋低胸背心」幫撿銅板 外送員暖哭：這單是小確幸 - 社會 最漫長的巡官路 15警員取得警大結訓近2年才分發 - 社會 女大生1張洗澡照 釣出各種「看見台灣」 烤肉、杏仁、芒果全出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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