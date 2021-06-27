北市北投區洲美街中午11點發生火警，一處鐵皮倉庫冒出濃煙，警消獲報立即佈水線槍救，所幸屋內員工已經逃生，並無人員受困，至於起火原因，警消將後續調查。

洲美街196巷內一處鐵皮倉庫，疑是油漆工廠的工作室，員工在正在調顏，接近中午時，疑因高溫引燃溶劑，瞬間起火，屋內人員立即逃生，並通知警消前往搶救，警消佈水線灌救，所幸並無人員受傷。

由於火災及時發現，警消到場後迅速撲滅，不過現場濃煙密佈，至於起火原因，將後續調查釐清。