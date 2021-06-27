受新冠肺炎疫情影響，演藝圈活動幾乎停擺，許多藝人雖然面臨半失業的狀態，但仍親民更新社群媒體，男星唐從聖日前就在臉書曬幼犬照，透露舅舅家生了5隻小狗，未料卻引來網友留言提醒，私下繁殖違法，對此，唐從聖也現身回應了。

唐從聖前天（25日）曬出手抱幼犬照透露，在疫情爆發前，舅舅家生了五隻小狗「這隻小白人見人愛，舅舅說如果我喜歡就帶回台北，我說不行、工作太忙沒時間陪狗狗，想不到回台北後...疫情擴散，現在的我天天都可以陪小白，結果舅舅說小白被人家抱走了」。

唐從聖臉書全文。（圖／取材自從從唐從聖臉書）

唐從聖還感嘆和毛孩子無緣，他也不忘呼籲要領養代替購買，不過唐從聖發文卻引來愛狗人士留言提醒：「私下繁殖沒有申請是違法的喔！請注意」、「結紮吧！不可以私下繁殖喔！是違法的！會罰錢 領養代替購買 終養不棄養」。而根據動物保護法第22條規定，寵物飼主應為寵物絕育，如有繁殖需求亦應申報，並在寵物出生後植入晶片、辦理寵物登記。

唐從聖回應網友。（圖／取材自從從唐從聖臉書）

對此，唐從聖也親上火線回應：「謝謝熱心朋友的提醒，由於舅舅年紀大、身體微恙，前陣子剛動完手術休養中」，唐從聖表示，待疫情趨緩後，他會親自到南部了解狀況，如果有不合適的情況，唐從聖會協助長輩依照法規完善，請大家不用擔心。

同時，也有網友表示，毛孩子是一輩子的責任、並留言提醒：「小狗不是打發疫情期間無聊、待在家的玩具 」，唐從聖也表示：「當然，所以只能用想的」。