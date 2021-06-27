全國三級警戒，使私立幼兒園、補教業者面臨前所未有的難關，紓困補助申請程序複雜、疫苗遲遲未至、復課無期，面臨收入雪崩式崩潰，新竹縣已有2間幼兒園面臨倒閉、1間補教業申請撤照，未來恐有倒閉潮。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜坦言，她所經營的幼兒園招收600名學生，員工約80人，一個月的人事管銷、地租就達455萬，面臨停課不停班的要求，有學生家長因不得已，而將孩子送至學校，雖僅20名學生，教師、廚工、行政等職員均須上班、給予全薪。

莊瑞娜坦言，政府的紓困補助立意良好，補貼單一教師3個月4萬元薪資，但是國民及學前教育署仍會按比例支付，不見得能領到全額，有些教師誤解補助方式，反造成園所與教師的對立，她亦研究紓困貸款，卻發現利息1.845％卻也不低。

補教業在三級警戒期間完全停業，新竹縣補教協會理事長蔡士松表示，他已協助一間同業送件撤照，顯見經營之苦，他說，全台共1.8萬間補習班，已有6000間送件申請紓困補助，卻有4000家被退件，顯見程序、內容的繁複。

蔡士松也表示，雖然中央流行疫情指揮中心將補教業者放入第7類疫苗接種對象，卻遲未造冊，萬一7月13日果真復課，在國小、幼兒園暑假期間，估計有7成的孩子會到補習班，補教教師尚未接種疫苗，也難使家長安心，若真施打，補教師又如何認定身分？司機、行政是否也都可接種？蔡士松指出，未來若有條件解封，希望能協調使配套措施更妥善。

不僅市區規模大的私幼出現經營困難，北埔鄉上上幼兒園的園長劉美熙也表示，有些園所只收月費、未收註冊費，偏鄉家長收入不豐厚，靠著互相體諒，支應開銷，但停課收入歸零，原本支出仍須正常給付，使家庭、幼兒園、老師都面臨極大挑戰。

劉美熙也說，因停課不停班政策，私幼還要背負教師上班不幸染疫的職災賠償，勞工在治療期間，雇主要給予醫療給付、正常薪資，若喪失工作能力，雇主也得一次給付40個月平均工資，也加重負擔。莊瑞娜也表示，目前聽聞2間私立幼兒園將倒閉，她也憂心，狀況持續嚴峻，未來復課，恐有孩子面臨沒有學校可去的困境。