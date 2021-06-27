令人聞之色變的Delta變種病毒（原稱印度變種病毒)已進入台灣，賈永婕聽到屏東出現Delta變種病毒，立刻帶著PAPR和喉頭鏡親自南下，目前已抵達屏東，真不愧是抗疫女神，行動力超強！

賈永婕在臉書貼出最新影片表示，原本也是想說這個週末可以稍微休息一下，但昨天聽到屏東出現Delta變種病毒，大家還蠻緊張的，她決定搭高鐵南下屏東，想說最近的PAPR可以緊急送過去，她說因為台灣現在的貨很少，她大概有8組的PAPR，另外還有800套的防護衣，也搬來了電子影像喉頭鏡，以備不時之需，今天的行程會到屏東的安泰醫院等四家醫院。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922