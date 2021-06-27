民眾歸還的書籍藉由紫外線除菌機，全面消毒後重新上架。（台中市政府提供）

閉館期間，館員細心修復破損或書頁脫落的圖書。（台中市政府提供）

台中市各圖書館因應新冠肺炎疫情三級警戒延長，暫停開放至7月12日，為陪伴市民「停課不停學、學習不中斷」，特推出線上電子書、松竹自助借還書站及書香便利送2.0等服務；館長張曉玲說，閉館期間，館員、志工動起來全面整頓館內書籍與環境，期望未來重新開館時，提供市民朋友更優質的閱讀體驗。

台中市立圖書館說，疫情期間在捷運松竹站啟用自助借還書站，館員每天會補充2次書籍，民眾可到現場挑書、借閱。一位媽媽指出，疫情期間小孩停課在家，因此常到松竹自助借還書站借書，讓家中小孩不用一直盯著電腦螢幕，培養小孩愛看書的習慣。

中市圖也推出書香便利送2.0服務，將民眾想看的書透過宅配送到家。館員游仁豪表示，以前辦理借還書、整架、歸架，現在還要「協尋」圖書、裝箱，感覺很像倉儲物流業；體會到「出貨」的心情，因為「每次裝箱時，腦海中都會浮現民眾開箱時期待的畫面！」

閉館期間，圖書館故事志工及劇團也持續充實故事劇本和道具，意啟故事劇團團長林宜瑩說，三級警戒期間希望家長和小朋友安心在家，一起為防疫努力，期待重新開館時，相聚體驗說故事的美好與樂趣，再次看見小朋友的笑容。

張曉玲指出，圖書館藏資料少則數萬件，多則數十萬件，目前因應疫情閉館，除要維持圖書館線上閱讀服務外，還要面對超過500萬件的館藏陸續「回歸」架上的挑戰，每一本書都要依據它的分類號放在正確位置，民眾才能更方便找到所需要的書籍。

圖書館也要將近年較少被借出的書籍移往密集書庫，調整書架空間預留給未來新購入的書籍，其他工作還包括利用盤點機確認書本與圖書館自動化系統資訊、修復破損或書頁脫落的書籍等，並在自習室桌面加裝透明隔板，拉大座位之間距離，提供開館後安全的自習環境。

閱覽典藏課長陳慧珍說，因應疫情不開館，民眾只能透過電話、電子郵件、網站及臉書粉絲專頁等管道，系統已將民眾取書期限統一展延至7月31日，民眾也能透過各分館的還書箱24小時歸還書籍，原本閉館期間到期圖書的還書期限，也一併延長至7月31日，讓民眾安心在家閱讀。