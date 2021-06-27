為紓解國道3號龍潭及關西交流道的尖峰車流，高公局利用國道實施電子收費後舊有龍潭收費站的重置空間，增設高原交流道。該交流道南出匝道橋高約306.6公尺，是國道3號最高的交流道。27日上午行政院長蘇貞昌視察後宣布高原交流道於6月29日中午12時開放通車。

交通部長王國材表示，有鑑於龍潭地區周邊分布有中山科學院、龍潭科學園區、渴望科技園區及石門水庫、小人國、六福村等風景遊樂區，甫完工的台灣客家茶文化館也在附近，是桃園市科技及觀光產業重鎮，中長程交通需求大；現況進出國道3號，無論由北側的龍潭交流道或是南側的關西交流道，均須穿經龍潭、關西市區，以致上下班尖峰時段及假日，經常造成本路段國道主線及交流道服務水準降低，連絡道路及地方道路嚴重壅塞，影響地區整體發展。為有效改善此問題，桃園市政府與地方人士積極推動及爭取增設龍潭地區第2個交流道，在高公局同仁努力下已經完工。

高速公路局局長趙興華說明，高原交流道位於國道3號里程71k＋480~73k＋900範圍，是一鑽石型交流道，並拓寬高原路（桃68）做為交流道的連絡道路，分別於南向、北向各設置有進出匝道共4支，2018年12月4日開工，其中南出匝道橋高程約306.6公尺，是國道3號全線高程最高的交流道。本計畫總經費10.28億元，其中用地及拆遷補償費、高原路跨越橋拓寬工程費共3.41億元由桃園市政府負擔。

高原交流道開放通車後，民眾下交流道前往鄰近的渴望園區、小人國、六福村、中山科學院、石門水庫等景點或產業園區僅需3至10分鐘車程，將可有效分散鄰近的龍潭及關西交流道進出車流。