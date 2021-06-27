因應行政院2030雙語國家政策，基隆市安樂高中、暖暖高中成立「雙語實驗班」，將有外籍教師與雙語教師各1名，進入校園擾動教學模式，培養學生自主學習、溝通思考與國際競爭力，總計招收65名新生，即日起開放報名。

教育部於110學年度規畫「擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，補助全國50所高中成立「雙語實驗班」，基隆市立安樂高中、暖暖高中脫穎而出，獲補助增加外籍教師與雙語教師各1名，以及200至300萬的雙語教學硬體經費。

教育處長林祝里表示，為讓就讀市屬學校的學生，都能享有雙語教育，除3年內完成「區區有雙語學校」的里程碑外，未來2年內將達成「校校沉浸式英語教學」，以英語融入領域教學，使學生在浸潤式的環境中學習，高中階段則成立雙語實驗班，透過實驗課程設計，搭配部分領域課程，以及雙語化教學的實施，培養學生國際視野與素養，強化學生與國際的連結。

教育處公布2所高中雙語實驗班徵選方式，皆以GEPT英文中級複試檢定結果、國中教育會考成績進行比序，其中安樂高中預計招收35名1年級新生，不同入學方式的截止期限不同；暖暖高中則另外增加自傳評比，錄取30名高中1年級新生，報名至7月28日截止。

此外，八斗高中因地緣關係，設置原住民族藝能班，為使課程更多元彈性，自108學年度藝能班轉型為實驗教育班，加重實驗課程的比例，包括語言文化、營生課程與傳統技藝的特色選修課程，以及都市原住民相關議題的專題研究，精選15名對原鄉文化有興趣學生，一起學習在地特色的原住民族文化課程，進而達到傳承效益。