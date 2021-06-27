大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新醫師。（大甲李綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新建議，疫情期間，健康民眾可每日監測血氧濃度，正常成人血氧飽和度約落在95％至100％，年長者約在95％。（大甲李綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

醫護位患者進行呼吸照護。（大甲李綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠病毒疫情，陸續傳出確診者在家猝死的消息，「快樂缺氧」被大眾熱烈討論，又被稱為「隱形缺氧」或「沈默缺氧」，意指慢性低血氧的症狀。患者在這種情況下，通常初期缺氧會不自覺，不會特別不舒服，也不會喘。

大甲李綜合醫院胸腔內科主任黃朝新說，若不是因為爬樓梯或劇烈的活動，其實感受不到喘、頭暈眼花或心悸等症狀。但是隨著病情惡化，當缺氧症狀浮現時，呼吸會越來會吃力，病情急速惡化最後昏迷、呼吸停止甚至死亡，從惡化到死亡的時間可能只有半天。

黃朝新建議，疫情期間，健康民眾每日監測血氧濃度，確診者更應每日經常性監測血氧，正常成人血氧飽和度約落在95％至100％，年長者約在95％，90％以下應儘速就醫治療。除透過血氧機監測血氧指數外，民眾也可留意手指的血液循環是否良好，

黃朝新示範，按壓大拇指甲肉，大約2秒後若恢復健康的粉色，即代表沒有缺氧，但若持續呈現紫色或灰白色，建議趕緊就醫諮詢醫師，因為很有可能已出現缺氧症狀。如血氧持續下降，則需至醫療院所檢查，判斷是否感染新冠肺炎或是肺炎惡化等跡象。

黃朝新表示，臨床上，病患如果染疫新冠肺炎，醫師會使用氧氣及瑞德西韋治療，當上述的治療未達效果時，則可考慮使用(HFNC)經鼻高流量濕化氧療方式來治療病患。

另外，黃朝新也提醒「慢性阻塞性肺病」的患者，因此病症是一種呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞，氣體沒有辦法順利的進出呼吸道，通常會有呼吸急促、胸悶、喘、咳等症狀，這些症狀雖與新冠肺炎類似，但發燒程度略有不同。

黃朝新指出，阻塞性肺病發作時不太會發燒，最多輕微發燒，且此疾病主要成因與吸菸、二手菸或長期曝曬在粉塵、化學物質與有害煙霧中有關，近年空氣汙染也成為重要指標之一。建議民眾戒菸與遠離粉塵環境，外出時配戴口罩及穿長袖衣物，盡可能避免接觸PM2.5，也可接種疫苗，例如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，都可減少類似情況發生。