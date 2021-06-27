全球至少92國已經出現更具傳染力的Delta變種新冠病毒，世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）25日表示，光是打疫苗已經無法阻擋Delta病毒社區傳播，他呼籲民眾還是得持續落實戴口罩、保持社交距離、勤洗手等防疫措施。

What do we know about the #COVID19 Delta variant? ⬇️ pic.twitter.com/0cxwxr3reC — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 26 2021

美媒CNBC報導，針對源自於印度的Delta變種病毒已經擴散全球92國，世衛助理秘書長席馬歐25日在世衛的日內瓦總部記者會上表示，「人們不應該因為打了2劑疫苗就感到安全，他們仍應該保護好自己。」

「光是打疫苗並不會阻止社區傳播，人們必須持續戴口罩、在通風的地方、消毒手部、以及保持社交距離、避免群聚」，他說，「就算你已經接種疫苗，當社區傳播發生時，這些仍舊極度重要。」

即便WHO已經呼籲完整接種疫苗的民眾不該掉以輕心、應該持續戴口罩，不過美國富比世（Forbes）網站報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）至今仍未表態是否重新考慮讓完整接種疫苗的民眾再戴上口罩。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據CDC統計數據，截至19日，美國前2周新增病例中，約21%和Delta病毒有關，據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），Delta已蔓延全美49州。

世衛顧問艾沃德（Bruce Aylward）、流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）等人指出，接種疫苗的人雖然可以降低防疫措施，但仍須謹慎，「因為世界上還有很多人尚未受到保護」，強調疫苗能夠有效避免Delta造成的重症及死亡，但是因為它是危險的變異株，已經完整接種疫苗的人仍可能成為「傳播鏈的一部份」。

世衛官員上周表示，全球至少92國已經發現Delta病毒蹤跡，更指出Delta是目前傳播速度最快、適應力最強的變種病毒，特別是在疫苗接種率低的地區，Delta會「挑出」最脆弱的族群。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）表示，Delta變異株的傳染力至少比原始病毒株強2倍，代表受感染的人體內的病毒量可能更高、更容易傳染給別人，她解釋這隻病毒更容易進入呼吸道細胞，因此比起1人傳染給2個人，這隻病毒有可能傳染給6至8個人。