全國三級警戒實施停課不停學，小朋友宅在家防疫，然而幼生們不適宜長時間看著3C，新莊區中港國小附設幼兒園公開課表、設計主題課程，讓家長彈性運用，課程內容有說故事、手做課程、大肌肉肢體，家長們都給予正向的回饋，感謝老師用心拍片，讓孩子在家也能與上課時一樣作息。

中港國小校長李後榮表示，停課後幼兒園教師規畫線上課程，布置視訊活動場景，與在家幼童及家長以google meet視訊直播，上課日每天約上午9點多進行線上課程，為保護孩子眼睛及視力，時間為20-30分鐘就休息。

中港國小附幼主任周寶華表示，第一線的教師們擔心孩子離校多天，回到學校後恐怕會有不適應的反應，因此希望運用影片、直播等方式與孩子們維持互動聯繫。孩子看到熟悉的老師、熟悉的教室場景，彷彿就是在教室裡面上課一般的身歷其境。

周寶華說，校方規畫和上課時一樣的作息、課程表，家長在家可以按表操課，也可以清楚了解孩子在學校都在做些什麼活動。線上課程有附幼老師們輪流說故事，還有手作勞作、唱歌、舞蹈、美術課等，團體討論時間則讓教師、家長帶著孩子一起討論。

「讓孩子和家長知道，老師們一直都在」幼教教師鄭佳柔說，推出直播教學後，不少學童家長都給予正向的回饋，感謝老師用心拍片，讓親師生在防疫期間依舊能線上互動。

教育局表示，幼兒園的課程必須以教保課程大綱為主體，新北市各校規模不一，幼兒園的幼生也不適宜長時間看著3C產品，因此鼓勵幼兒園以多元方式來進行教學，家長也可彈性運用線上學習資源。未來教育局將鼓勵更多幼兒園發展在地特色，持續規劃多樣教學資源，使學前教育品質提升。