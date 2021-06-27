因近日印度變種病毒Delta入侵台灣，也讓中職原訂29日復賽計畫暫緩，要再確認安全無虞情況下復賽，時間待討論；而時常在社群上與球迷互動的樂天桃猿「鄉長」陳禹勳也因無法順利復賽，特別發致歉公告。

陳禹勳在6月初就發文有預感能在這個月復賽，而台灣疫情本來也有趨緩跡象，中職22日召開領隊會議，會中達成29日復賽共識，當時陳禹勳也在臉書上發文，要「一堆唱衰台灣職棒拼命嗆我的踹共！」

不過疫情變化快速，就在台灣確定Delta變種病毒確定入侵台灣社區後，今天中職收到疫情指揮中心回覆，確定暫緩復賽，陳禹勳也在臉書上再度發文，向嗆他的酸民認錯致歉。

陳禹勳寫道：「相信大家剛剛已經看到新聞，因為印度變種病毒，所以復賽計畫暫緩。這邊要鄭重跟之前嗆我的酸民認錯致歉！我月初樂觀的言論說六月復賽最後沒有實現，很不甘願像被打再見全壘打，但你們才是贏家...... 也要謝謝你們一起討論棒球。」

不過陳禹勳也不忘感謝辛苦配合防疫的每一位球迷和醫護人員，「我們一起再努力，等待接下來的機會，把失去的贏回來！」最後並標記「台灣加油」、「平安喜樂」。