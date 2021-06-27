日本政府為強化東奧及帕運防疫已決定新政策方針，針對來自印度及巴基斯坦等Delta變種病毒流行國家或地區海外選手，要求在出境該國或地區前7天，必須每天進行病毒篩檢。

日本讀賣新聞報導，這項新防疫措施預計以7月1日實施作為目標。

日本現行政策是要求所有海外選手，在入境日本時接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒篩檢，及在出境該國或地區前96小時內接受篩檢兩次、入境日本後每天都要接受篩檢。

為防止傳染力強的Delta變種病毒流入日本境內，除入境時及入境後的檢查外，現在進一步將增加流行國或地區選手出境該國或地區前的篩檢次數。

日本政府也將要求Delta變種病毒流行國或地區選手，在出境該國或地區前的7天內，及入境日本後的3天內，除了一同入境教練及同團成員的「共同活動的團隊」外，不要跟其他人有所接觸。

能做到上述要求，日本政府才同意這些國家的東奧代表團成員在日本境內集訓與練習。

新對策的實施對象，由日本政府指定Delta變種病毒最流行的國家或地區，目前包括印度、斯里蘭卡、尼泊爾、巴基斯坦、馬爾地夫及阿富汗等6國。

而流行Delta變種病毒、但疫情不像上述6國這麼嚴重的國家，包括越南、馬來西亞、英國、埃及及孟加拉等5國，出境該國前的每天篩檢期間原則上縮短到3天。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100627