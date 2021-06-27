印度變種病毒Delta入侵台灣，屏東已有6人確診，而Delta有多厲害，兒科急診醫師吳昌騰表示，Delta病毒可以逃避人體的天然抗病免疫力，且傳播力強，一個人可以感染約6至7人，住院風險比英國變種Alpha高出一倍，打疫苗後也可能出現免疫逃脫。因此18歲以下、尚未接種疫苗的人將面臨最大的風險，呼籲大家趕快打疫苗，且打完後仍要戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚。

吳昌騰在臉書發文表示，在全球這一波Delta變異病毒浪潮中，18歲以下、尚未接種疫苗的朋友將面臨最大的風險，原因是病毒的武功變強了，Delta變異病毒中的一些關鍵突變，使病毒中的棘蛋白更容易附著在ACE-2受體上，提供生存優勢，可以幫助病毒在社區中快速傳播，「這意味著它可以更快地感染和複製，甚至可以更有效地逃避人體的天然抗病免疫力」。

吳昌騰說，Delta變異株的傳染力R0值為5.6至6.7，等於一個人可以感染近6至7個人，比Covid-19原始菌株可感染近2個人，Alpha變異株可以感染4個人還高，同時Delta變異株R0值達到6，需要有83%的人接種疫苗，才能達到群體免疫，是厲害的對手。

吳昌騰說，頂級醫學期刊《刺胳針》6月14日發表的一項大規模研究結果顯示，與感染英國Alpha變異病毒株相比，感染Delta變異病毒株患者的住院風險要高出一倍。

面對Delta病毒打疫苗有效嗎？吳昌騰說，Delta變異病毒也出現了「免疫逃脫」，英國研究發現，接種兩劑輝瑞／BNT，對Delta變種病毒有88%保護力，但如果只接種一劑，保護力只有33%；接種兩針AZ疫苗之後，預防Delta變種病毒的效力為60%，所以看到「印度變種攻破以色列！50％確診者打過疫苗」的新聞時，就不會覺得訝異了，呼籲大家趕快打疫苗，或打完兩劑疫苗，且打完疫苗後還是要戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚。