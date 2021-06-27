南韓人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜眼見家鄉疫情慘重，在生日當天請母親聯繫陶晶瑩，轉達想捐50台PAPR呼吸防護器給賈永婕知道，善舉感動一票台灣人，有粉絲把握TWICE線上活動的機會，親自向周子瑜答謝，獲得對方窩心的回應。

因為疫情關係，TWICE於26日舉行線上簽售會，與粉絲進行網路互動，有台灣粉絲成功連上線，感念周子瑜大手筆捐50台呼吸防護器，用中文特地致謝：「謝謝子瑜的善心，台灣的大家都愛你！」周子瑜馬上切換成中文，露出靦腆的甜美笑容說：「哇～謝謝，要小心哦！」短短9秒的回應影片被粉絲截下廣傳，十分感謝周子瑜及時伸出援手。

周子瑜人美心善，去年韓國疫情爆發，自掏腰包捐5000萬韓元（約130萬新台幣），卻遭大陸網友質疑怎麼只捐韓國，事後大陸暖流計畫公益基金PO周子瑜捐30萬人民幣（約130萬新台幣）的證明才平息風波；現在台灣疫情嚴峻，她也義不容辭的捐50台PAPR動力濾淨式呼吸防護具，共花了185萬元，表達「希望能幫台灣做些什麼」的願望，不僅讓賈永婕感動不已，台灣網友也大讚周子瑜是人間天使，再度見證女神人美心也美。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922