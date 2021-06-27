花蓮一名45歲馮姓男子中午徒步返家，疑似不敵酷熱，眼前突然一片漆黑，直接臥倒在路旁，員警見狀拿出礦泉水供他補充水份，所幸飲用完後，馮男狀況好轉許多。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

夏天到來，全台就像大型烤蕃薯般，一天比一天熱。花蓮一名45歲馮姓男子日前徒步去拜訪友人，中午返家途中，疑似不敵酷熱，眼前突然一片漆黑，直接臥倒在路旁，員警見狀趕緊將他扶起，拿出礦泉水供他補充水份，所幸飲用完後，馮男狀況好轉許多，最後在員警協助下順利返家。

日前中午12點左右，吉安警分局南華派出所員警在吉安路六段351巷口巡邏時，突然看到一位中年男子倒臥路旁，員警見狀立即下車上前查看，所幸當時男子意識清楚，趕緊將他攙扶到一旁，以免發生意外。

男子當時向員警表示，因為看到早上天氣不錯，所以從家中徒步出門到吉安鄉南華村拜訪朋友，沒想到時光飛逝，聊著聊著就到了吃中飯的時間，所以匆匆離開，準備走路回家，走著走著眼前突然一片漆黑，接著感覺手腳無力，不聽使喚，然後就暈了過去。

警方表示，當時觀察男子身上無任何外傷，研判應是天氣炎熱，加上男子尚未進食，行走過遠，所以體力一時耗盡，出現中暑的現象，巡邏員警馬上取出礦泉水讓他飲用，果然狀況好轉許多，未必面意外再度發生，因此還是將男子載回其住處，交由家人照顧。

花蓮氣溫這幾天持續飆高，醫師提醒，出門盡量不要直接著用短袖，避免皮膚直接曝曬太陽底下，並適時補充水分與電解質，若因工作需要，每30分鐘應至陰涼處休息，隨時保持通風。