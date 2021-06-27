防疫視同作戰，馬路反淪為競速場！警方指出，台中市6月至今已發生10件死亡車禍，有7件都是違規超速，平均不到3天就有人超速違規肇禍死亡；警方從6月21日起至27日止，展開為期一周交通大執法，前4天已取締高達5945件，以台灣大道與忠明南路口開單率最高，值得駕駛人減速慢行。

警方指出，疫情期間路上交通順暢，卻有駕駛將馬路當成競速場，其中以台中火車站到台中港的台灣大道、中清路、向上路等，經常發現有駕駛超速；台灣大道沿線大都限速50公里；按照道路交通管理處罰條例，超速一般道路罰緩最低1200元，警方已開出713萬餘元的罰鍰。

警方強調，駕駛人將馬路當競賽場飆速，下場就是接到警方的紅單，中市中、西區在交通大執法前四天，已開出共300件違規超速罰單；呼籲民眾勿超速違規，疫情期間宅在家，不要開車到路上狂飆，不僅可守護用路人的安全，亦能守住荷包。