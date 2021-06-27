印度變種病毒侵台，讓民眾再陷恐慌。作家楊照今天痛批政府疫苗施打的政策，明顯地使得「同島一命，團結抗疫」的口號變得如此諷刺。他說，我們的疫苗施打政策正在殘酷地撕裂這個社會，政府躲在因疫情而得到的專斷權力後面操弄疫苗政治，卻全然不覺其矛盾地做著破壞「團結」的事。

政府一再強調台灣是民主自由國家，楊照表示，他關心台灣的民主甚於關心疫情，因為民主依循一些很基本的原則與道理，是每個公民都可以明白並且堅持的，民主不訴諸於專家的權威，也不會有一堆艱深的專有名詞阻礙一般人理解與討論。

他說，民主可以有很清楚的焦點，那就是檢驗政府的作為，聚焦在政府政策的形成上。從簡單的民主標準上，很容易就看得出來，政府疫苗施打的政策，明顯地使得「同島一命，團結抗疫」的口號變得如此諷刺。

楊照認為，現在這項政策變成了由一群自己已經搶先打好疫苗的人，好整以暇地躲在不受監督的黑箱中，將還沒打疫苗的人自由心證挪來挪去。這樣的做法，實質的效果就使得能不能打到疫苗，成了「特權」。

一方面政府對於沒有按照排定順序打疫苗的人進行「插隊」調查甚至懲處，但另一方面，政府自己又將原有的順序改來改去，讓部分原本排在後面的人「插隊」。所以他質疑，連「插隊」這個詞都很奇怪了，你自己想辦法提早打是「插隊」，政府未經任何解釋突然將你挪前，那就不是「插隊」了！

楊照反問，大家看不出來如此「非民主」分配疫苗產生的社會效果嗎？誰能打得到、誰打不到，不是依照大家都知道、大家都能預期的原則，而來自於政府一念之間的「施捨」。於是看在每一個還打不到疫苗的人眼中，打到疫苗的人都是「特權」；倒過來，每個得到打疫苗機會的人，都緊緊抓住，絕對不願放過，絕對不願聽到有人質疑「為什麼是你？」

他說，我們的疫苗施打政策正在殘酷地撕裂這個社會，口號喊的是「同島一命」，實際政策做的卻是pit everyone against everyone——讓打不到疫苗的人慌張想辦法可憐地夢想也許能有打「殘劑」的機會，同時質疑、厭惡那些可以「插隊」打到疫苗的人。

另一方面，能被放進第七類先打疫苗的人，絕對不承認、不接受自己是「插隊」，全力衛護自己打疫苗的權利，反擊仇視那些質疑他們的人。

楊照感慨，這何等殘酷！將台灣社會放置到這種道德考驗中，曝顯出許多人的自私，而且在已經夠艱難的疫情中，讓台灣社會絕對無法團結！而政府可以躲在因疫情而得到的專斷權力後面，繼續操弄疫苗政治，那些狂熱支持政府的人，一面喊著「團結抗疫」，卻同時最積極攻擊柯文哲、侯友宜的地方政府，全然不覺其矛盾地做著破壞「團結」的事。

他希望有更多人願意一起努力將屬於我們的公民權力要回來。他說，民主是講道理的，不要再容忍任何人辯護政府的疫苗政策，請他們思考、請他們解釋這樣的政策如何能「同島一命，團結抗疫」？當政府以「特權」來處理疫苗施打，我們當然要求取消這種「特權」政策，回歸民主的真正「平權」。