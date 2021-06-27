韓國男團INFINITE隊長金聖圭今年3月離開待了11年的舊東家Woollim娛樂，並於日前改簽到Double H TNE，不過今(27日)公司無預警發出公告，表示金聖圭確診新冠肺炎，而且他17天前才打了嬌生疫苗，令外界相當震驚。

經紀公司透露，金聖圭因將參演音樂劇《光化門戀歌》，因此有固定在做新冠肺炎檢測，6月10日還接種嬌生疫苗，不過卻在今天接到確診通知，因為他本身沒有任何症狀，身體狀況也沒異樣，目前活動將全面暫停，動線重疊的工作人員也已經去做檢測且個別隔離。

金聖圭是INFINITE的隊長也是主唱，推出多張SOLO專輯都有亮眼成績，在音樂劇也有出色表現，今年離開待了11年的舊東家Woollim娛樂，並於日前改簽到Double H TNE。

金聖圭也向粉絲表示雖然合約到期了，「但我依然是INFINITE，INFINITE會繼續下去，大家不必擔心」，再三強調INFINITE會繼續活動。INFINITE以7人組合出道，以整齊的刀群舞為特色，在二代男團占有一席之地。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922