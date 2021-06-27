香港仔鴨脷洲海旁道香港仔南避風塘，今（27日）凌晨2時34分，在離岸約200公尺外海面有兩艘船起火冒煙，驚動多名市民報案。多艘消防船接獲消息到場救援，現場火勢猛烈，期間更傳出多次爆炸巨響，冒出的烈燄蔓延空中，遠處清晰可見。火警一度一發不可收拾，波及相鄰多艘船隻成「火燒連環船」，連成一片範圍達百尺的火海。據了解，至少有30艘船受到波及，火勢於8時08分受到控制，並於8時40分大致被救熄，費時6小時。

香港消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，消防處接報有一艘遊艇起火，消防處列為二級火警，隨即調派滅火輪及消防車輛到場。首輛消防車於2時39分抵達現場附近，滅火輪於2時50分抵達現場。消防當時發現兩艘船隻起火冒煙，滅火輪立即動用船上水炮進行灌救，同時岸上的消防員動用消防喉筆保護近岸船隻，水警輪亦動用船上火炮協助灌救。現場指揮官於4時44分，將火勢升為三級。

消防處在行動中，共調派41輛消防及救護車輛、7艘滅火輪、215名消防及救護人員、11座滅火輪水炮、8條枝喉筆及4隊煙帽隊灌救，火勢於上午7時32分受到包圍，8時08分受到控制，並於8時40分大致被救熄，火警原因有待調查中。事件中，35人由水警協助疏散至安全地方，1人吸入濃煙不適由救護車送院。由於現場有大量濃煙，消防處透過政府新聞處的新聞公布，向大眾發放火警的特別通知。

消防指現場海面水道峽窄，風勢令火勢蔓延至其他船隻，而起火船隻因纜繩斷開，船隻隨風勢及水漂浮，令火勢加劇蔓延，最少30多艘船隻被波及，但仍要待蛙人下水搜查，才能確定受影響船隻數目。

香港警方經初步調查，事件列作船隻起火。香港水警南區助理指揮官余嘉倫總督察表示，水警共派出4艘水警輪及6艘小艇協助消防拯救，主要協助消防船滅火、進行封鎖現場。水警小艇在現場搜索，共疏散35人包括22男13女，並帶到水警南分區水警基地。受火警影響，現場附近有船隻沉沒及海面有漂浮物，可能會影響航道，水警提醒市民如在上址航行時需小心謹慎，注意安全。

據了解，吸入濃煙不適為一名12歲男童，他在其中一艘被焚毀的遊艇居住，他被帶離火場至附近水警基地時，吸入濃煙不適，救護員隨即送他到醫院治療。