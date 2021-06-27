高雄張姓男子在臉書社群結識王姓女子，隨後張男竟向王女表達經濟困難，開口向她借錢，王女出於好意，前後共借張男3萬8000元並替他申辦2支手機，事後張男遲遲未能還款，王女認為遭詐，憤而對張男提告，但法官認為，張男明確表達有經濟困難，且並未隱匿姓名逃避追索，不能以事後無法清償債務而認定有詐欺之嫌，因此，高雄地院判張男無罪，可上訴。

判決指出，張男2018年7月在臉書上與王女結識，一開始雙方都是聊日常生活瑣事，但後來張男突然向王女開口，表達有行動電話的需求，託王女代辦一組門號及手機，她按照要求辦理後，用包裹寄給張男，過陣子張男又跟王女說行動電話壞了，王女買了IPHONE 6 PLUS，同樣用包裹寄給張男。

事後張男向王女哭訴，近期工作的薪水還沒領到，有經濟上困難，便多次向王女借錢周轉，在張男苦苦哀求下，王女出手相救，前後4次共匯款3萬8000元給張男，但卻遲遲等不到張男還款，王女認為自己遭詐，憤而對張男提告詐欺罪。

法官參酌相關事證，認為張男向王女提出2支手機及借款的要求，都未約定償還的時間，且王女明知張男經濟狀況不佳，仍願意為張男代辦手機及借款，實難認定張男有詐欺的不法意圖，況且張男在案發時，已在通訊軟體表明真實姓名以及聯絡地址，顯見並未隱匿姓名逃避追索，不能以張男事後無法清償債務，就認定他有詐欺嫌疑。

此外，雖然張男先前曾多次冒充女網友，涉犯詐欺罪遭判刑，但此次案件張男在案發前，就已經明確將姓名、地址，供她寄送行動電話，足以認定此案與先前的案件並無相似性，因此判張男無罪，全案仍可上訴。