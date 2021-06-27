新竹市長林智堅27日中午在臉書直播「線上逛動物園」，以第1視角帶大家逛逛休園無人的動物園，林智堅並親自餵樂樂吃西瓜。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅27日中午在臉書直播「線上逛動物園」，以第1視角帶大家逛逛休園無人的動物園。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅27日中午在臉書直播「線上逛動物園」，以第1視角帶大家逛逛休園無人的動物園。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

因應加強防疫，新竹市立動物園自5月15日休園，至6月27日已44天，過去每月平均有13萬人造訪的動物園變得安靜許多，不少民眾好奇動物園休園時的樣貌，市長林智堅27日中午特別在臉書直播「線上逛動物園」，以第1視角帶大家逛逛休園無人的動物園，讓孩子們在疫情期間也能一解逛動物園的癮。

市立動物園長楊礎遠表示，園方在疫情警戒期間的休園空檔，也特別趁此聘請動物專業剃毛師，為草泥馬兄弟咖啡與牛奶作全身毛髮修剪，保育員也對動物作行為訓練，像是訓練紅毛猩猩「雄大」自己打開嘴巴、可以檢查牙齒，另獸醫師診斷有需服藥時即可讓雄大依指令吃藥，不需麻醉或鎮靜。

還有針對北美浣熊及長鼻浣熊設計尋找猴餅乾行為訓練，透過將動物專用的熊餅乾藏於展場棲架，讓浣熊透過手的觸覺及嗅覺尋找食物，增添生活樂趣。

楊礎遠同時指出，休園期間也發現許多動物慢慢察覺環境變化，周遭從原本遊客驚呼聲變成夏日蟬鳴，之前許多人的地方也只見保育員前來，其中，明星河馬樂樂沒聽到周圍呼喚她的名字，近來都會靜靜的待在她最喜歡的角落，餓了就慢慢往岸上移動準備進食。

此外，休園期間除照顧動物外，其他工作仍不停歇，原訂許多休園日的維護及清潔工作更能細心處理，也重新整理園區內的空間，粉刷牆面、重整植披及花木，同時員工落實空間分流，並每天監控健康狀況，保障員工安全。

由於不少民眾好奇動物園休園的無人樣貌，林智堅今天中午就在臉書以直播方式，用自己的第1視角，帶著大家逛逛動動園，臉書小編還特別設計線上互動選擇，讓線上臉友票選決定逛園的路線。

林智堅也特別親近河馬樂樂，先幫樂樂刷牙，再餵食西瓜；臉友則是迴響熱烈，有近3000人觀看、近千則留言，網友回應說「好好玩」，也大讚市長的創意，防疫期間大家不能帶孩子到動物園，但藉由市長的線上直播也一解外出逛動物園的癮。