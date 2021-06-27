全國自5月19日升三級警戒以來，已3度延長警戒期，許多人已關不住。一名百貨公司櫃姐透露，最近開始出現人潮，其中一組客人更直接表示「是出來玩的」，令她直呼傻眼「現在是大家自行宣布解封嗎？」

該名櫃姐昨（26）日於論壇《Dcard》發文指出，百貨公司近日開始出現人潮，但多數客人逛街是沒有目的性的，一半以上都是為了消耗時間，因為許多顧客都是看完商品後表明「有活動再購買」。

該名櫃姐忍不住問「好想知道現在出來逛街的心態是什麼」，並透露禮拜五店長接到一組顧客，替對方結帳時不經意的問「是剛下班順道過來購買嗎？」豈知對方竟回說「沒有，出來玩的」令她聽了十分傻眼，就連周末假日，樓面的人潮也是一陣一陣，地下美食街通道人潮更是壯觀，「現在大家是自行解封嗎？請不要存著僥倖心態，看了真的好生氣！」

貼文曝光後，許多網友認為打不到疫苗、三級警戒再三延長、群聚案不斷爆發，部分人還是得出門上班，久而久之就會產生防疫疲勞。其中一名男大生直言，政府要負最大責任， 因為政府一直給若有似無的希望，也沒辦法做出有魄力的政策及決定，很多行業根本經不起這樣等待，看著許多店家一一倒閉，「真的覺得滿難過的」，同時他也痛批出門玩的民眾，把自己暴露在危險之中，確診後辛苦的都是醫護人員，「政府沒辦法保護你，你也要懂得保護自己吧！」

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