台東連續17天零確診，台東縣達仁鄉土坂部落原決議27日起撤除村莊入口防疫管制站，但屏東出現Delta變異株病毒感染案例，部落隨即召開緊急臨時會議，決定不撤站，達仁鄉長陳新輝表示，管制站將繼續維持24小時輪班到7月12日。

由於台東截至27日，已連續17日新冠肺炎零確診，達仁鄉土坂部落會議昨天宣布27日起撤除村莊入口防疫管制站，然而疫情變化快速，屏東縣出現全台首見Delta本土病例。

達仁鄉長陳新輝表示，會議決議防疫哨所持續值班到全國防疫警戒期的7月12日，採24小時輪班，自28日零時起開始，持續嚴格落實各項防疫規範。他說，經各界聯繫關心，建議部落不要撤站。

陳新輝說，鄰近縣市疫情生變，部落開緊急臨時會議，包括村長阮志陞、部落會議主席熊大龍、代表會副主席邱志偉、代表廖新一、社區發展協會理事長林秀蘭等人出席討論。而管制站設置是防止有外地遊客進入，甚至返鄉遊子都必須經過同意。