柯大堡在家擔任奶爸照顧女兒。（獨一無二娛樂文化提供）

「台客電力公司」演出工作因為疫情受到影響，成員DJ大衛轉念發展副業、在網路賣起海產，為了促銷，他最近經常在社群直播料理，好手藝一覽無遺。主唱柯大堡則是擔任全職奶爸在家照顧女兒嘎逼，特別是為女兒梳理頭髮的手藝讓老婆都誇讚專業程度不輸美髮師。

DJ大衛表示，賣海產的念頭其實萌生已久，因為熱愛釣魚，加上自己又是海鮮控，希望能推廣及分享最新鮮特別的食材給朋友們，加上近來疫情導致音樂製作及演出通告停滯，於是利用這段時間將這件事思考並整合起來。DJ大衛的烹調技巧除了來自母親傳授，外出用餐時，他特別喜歡坐在料理台前，觀察廚師對於食材的烹煮處理過程，認為海鮮食材只要新鮮，其實不需要太多華麗的烹調技巧，料理方式越是簡單，越能吃出食材本身的美味與健康。

主唱柯大堡則因為三級警戒，托嬰停托、只在家擔任奶爸照顧女兒，除了下樓倒垃圾、買尿布、奶，幾乎足不出戶超過一個多月，他因演出、外景全部取消，這段時間完全零收入，幸好警戒前剛完成三月瘋媽祖相關工作，等於是靠媽祖婆渡過這段日子。柯大堡最近也開啟直播新技能，網購不少燈具器材，家裡工作區變成小型攝影棚：「24小時和2歲幼兒的相處，絕對是一種煎熬，什麼愛啊、幸福啊...都是騙人的。」

為應付小孩各種惡魔般的脾氣，柯大堡笑說居家防疫比之前工作還要累，現在寫歌創作滿腦子也都是童言童語，不知不覺中發現自己也變成愛碎念的老爸，如今唯一樂趣就是玩弄女兒嘎逼的髮型跟衣著，求生慾讓一個大男人竟學會多種少女綁法，分享照片在社群上讓網友驚嘆不已。